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YSK önünde içkili protesto girişimine müdahale

Yüksek Seçim Kurulu önünde içkili oldukları gözlenen bir grup slogan atarak polisle karşı karşıya geldi. Grubu çevik kuvvet ekipleri engelledi, kurul önüne yürümelerine izin verilmedi.
 07 Mayıs 2019 00:48
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YSK önünde içkili protesto girişimine müdahale

Yüksek Seçim Kurulu önünde içkili oldukları gözlenen bir grup slogan atarak polisle karşı karşıya geldi. Grubu çevik kuvvet ekipleri engelledi, kurul önüne yürümelerine izin verilmedi.

YSK'nın İstanbul'a ilişkin verdiği karar sonrasında kurul çevresinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Başkan Sadi Güven'in kuruldan ayrılmasının hemen ardından kurulun bulunduğu Necatibey Caddesi üzerinde, 6 kişilik bir grup slogan atarak kurul önüne yürümek istedi. İçkili oldukları gözlenen grubu çevik kuvvet ekipleri engelledi, kurul önüne yürümelerine izin verilmedi. Grup içerisinde bir kadının polisin müzakeresi esnasında slogan attığı ancak diğer arkadaşının ağzını kapattığı kameralara yansıdı. İçkili grubun protesto çabası olaysız şekilde sona erdi. Kişiler olay yerinden uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı
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