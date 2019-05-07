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Gercüş'te araçlar koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu, 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Aynı yoldan geçen tırın da kazaya karışması sonucu 50 koyun telef olurken araçların içinde bulunan 5 kişi yaralandı.
 07 Mayıs 2019 00:50
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Gercüş'te araçlar koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu, 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Aynı yoldan geçen tırın da kazaya karışması sonucu 50 koyun telef olurken araçların içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Gercüş İstikametinden Batman istikametine gitmekte olan Gökhan Şimşek yönetimindeki 06 DT 1754 plakalı otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı. Otomobilin arkasından gelen Ziya Kavak yönetimindeki 06 FG 0351 plakalı tırın otomobile çarpması sonucunda 50 küçükbaş hayvan telef olurken araçların içerin bulunan Gökhan Şimşek, Ziya Kavak, Songül Aykut, Portakale Aykut , Rumeyza Aykut (4) ve 3 aylık bebek olan Berkin Aykut yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olası kazalara karşı şoförleri uyardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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