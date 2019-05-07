1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." dedi.
 07 Mayıs 2019 01:26
Yazdır
CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

Sözcü Faik Öztrak, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının değerlendirildiği, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

"6 Mayıs 2019, Türk demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçti. 31 Mart'ta sandıktan çıkan irade masa başında gasbedildi. Açıkça ifade ediyorum, ülkemizde bir hukuk cinayeti işlendi." ifadelerini kullanan Öztrak, kaybedenin, millet iradesinin tecelli ettiği sandık ve Türk demokrasisi olduğunu söyledi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu, kanunlara ve kendi içtihatlarına uymayarak kendini bu kararla inkar etmiştir. 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy kararında seçmen iradesinin üstünlüğüne vurgu yapan YSK, bugünkü kararıyla bu içtihadını görmezden gelmiş ve seçmen iradesini hiçe saymıştır. Alınan karar ne milletin aklına yatmış ne de içine sinmiştir. Bu kararla daha önce yapılan seçimlerin sonuçları da artık şaibeli hale gelmiştir.

Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun, YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır. YSK, iktidarın baskı ve tehditlerine karşı duramamış, hukuku ve önceki içtihatlarını çöpe atmıştır."

Demokrasinin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yönetimde denge ve denetimin alınan kararla açıkça ortadan kaldırıldığını savunan Faik Öztrak, "Siyaset, ekonomi ve ülke güvenliği çok daha derin bir belirsizliğe sürüklenmiştir. Türkiye bu kararla rotasını çağdaş medeniyetlerden, Orta Doğu'nun başarısız devletler ligine çevirmiştir. YSK, iktidarın hiçbir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip, seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir." diye konuştu.

- "Hukuk önünde hesabını verecekler"

YSK'nin, iktidarın talimatıyla aldığı hukuk dışı kararla demokrasiyi bulunduğu kritik kavşakta şarampole yuvarladığını ileri süren Öztrak, şunları ifade etti:

"Anlaşılan iktidara gelirken demokrasiyi vakti geldiğinde inilecek bir tramvay olarak gören zihniyet, artık tramvaydan inmeye karar vermiştir. Bu utancı Türkiye'ye yaşatanlar, bu hukuk cinayetinin failleri ve azmettiricileri şüphesiz tarih, millet ve günü geldiğinde hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, Ramazan'ın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

CHP olarak yarın sabah Parti Meclisi üyelerimizi ve tüm milletvekillerimizi çağırdık. Onların katılımıyla genel merkezimizde Parti Meclisi ve kapalı grup toplantısı yapacağız. Türkiye'de demokrasinin tabutuna çivi çakan bu kararın ardından izleyeceğimiz yolu ve eylem planımızı konuşacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz
07 Mayıs 2019 02:36		 İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
07 Mayıs 2019 02:34
Akşener: YSK'nın kararı milletin iradesini çiğnemektir
07 Mayıs 2019 01:15		 YSK'nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi lazım
07 Mayıs 2019 00:46
'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır
06 Mayıs 2019 23:57		 Binali Yıldırım: Seçimin patronu YSK kararını vermiştir
06 Mayıs 2019 23:43
Ekrem İmamoğlu: Seçimi alın teriyle kazandık
06 Mayıs 2019 23:34		 İstanbul seçimi için gözler HDP, SP ve DSP'de
06 Mayıs 2019 23:31
YSK Başkanı: Yargı süreci sona erdi
06 Mayıs 2019 23:18		 CHP'nin kalesi ilçelerde tencere tava sesleri
06 Mayıs 2019 23:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:36 - Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz02:34 - İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak01:26 - CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti01:15 - Akşener: YSK'nın kararı milletin iradesini çiğnemektir00:50 - Gercüş'te araçlar koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu, 5 yaralı00:48 - YSK önünde içkili protesto girişimine müdahale00:46 - YSK'nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi lazım00:05 - Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı00:03 - 7 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - Kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara hapis
00:00 - Kaçırılmayacak mega indirimler00:00 - Elektronikte görülmemiş fırsatlar23:57 - 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır23:53 - AK Parti Meclis Üyesi maganda kurşunuyla yaralandı23:51 - En iyi çay demlemenin sırrı açıklandı23:47 - Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği23:43 - Binali Yıldırım: Seçimin patronu YSK kararını vermiştir23:40 - Afyonkarahisar'da 50 mahkum yemekten zehirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
YSK'nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi lazım
YSK önünde içkili protesto girişimine müdahale
Elektronikte görülmemiş fırsatlar
CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti
Akşener: YSK'nın kararı milletin iradesini çiğnemektir
Kaçırılmayacak mega indirimler
7 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
Kuzenini öldürüp, 7 kişiyi yaralayan muhtara hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 2
hayattan soğutan şeyler 2
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 2
mazbata 1
sözlük atışması 2
Beynin zonklaması 2
opet'in sürekli gizli zam yapması 2
vatandaş seçim yenilensin istiyor 3
şu an çalan şarkı 2
insan beyni 2
SON İLANLAR
Mardin Midyat SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Esenler SYDV Personel Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Adana SYDV Personel Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Emirdağ Çıldırım Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Barajı Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anayasa Mahkemesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam