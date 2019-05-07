İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
|07 Mayıs 2019 02:34
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İmamoğlu, "YSK'yı kınıyorum. YSK, karar açıklıyor. Neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itirazlara göre seçimi iptal etmiş. Biz İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir" dedi.
İmamoğlu, şöyle devam etti: "Biz asla vazgeçmeyeceğiz, biz süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. Bizden kavga bekleyenler, bizden huzursuzluk umanlar, bizden bu ülke adına birtakım unsurlar üzerinden kendi emellerine dönük hareketler bekleyenleri şaşırtacağız. Yarın (bugün) sabah Ankara'ya gideceğim. Partimle, genel başkanımla buluşacağım. İttifak partilerimizle konuşacağız. İstanbul için Türkiye için demokrasi ve cumhuriyetimiz için en doğru kararı vereceğiz. Özellikle siyasi geçmişi siyasi düşünceleri ne olursa olsun bütün İstanbullu dostlarımdan ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini istiyorum. Son olarak; her şey çok güzel olacak. Sakın güleryüzünüzü kaybetmeyin. Umudu kaybetmeyin. Bu alınan kararların altına imza atan yargıyı tehdit eden, insanları bu mübarek ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz, onlardan hesap soracak. Ben kendimi, bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum."
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