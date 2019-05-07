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Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Altun: Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
 07 Mayıs 2019 02:36
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Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun,

"Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul'da yerel seçimin yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, "Verilen karar, AK Parti tarafından seçmen kayıtlarının sistematik biçimde tahrif edilmesi, sandık kurullarının oluşturulmasına dair kanunların ihlali ve oy sayımında yapılan yolsuzluklar gibi gerekçelerle yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Altun, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir. İlaveten adalet sistemimizin, bu süreçte seçim kanunlarımızı ihlal eden tüm şahıs ve kuruluşlardan hesap soracağına inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

"Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran günü yapılacak seçimde yaşanmaması için gereken önlemleri almalıdır"

Altun, seçimlerdeki aksaklıklara da dikkat çekerek, "Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran günü yapılacak seçimde yaşanmaması için gereken önlemleri almalıdır. Sonuç ne olursa olsun seçimler, kanunlarımıza ve prösedüre göre gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara uyulmaması halinde seçilmişlerin meşruiyeti hakkında soru işaretleri ortaya çıkacak, demokrasimizin temelleri zayıflatılmış olacaktır. 70 yıldır serbest ve adil seçimler düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki süreci şeffaf, kanunlara uygun ve nizami biçimde tamamlayacaktır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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