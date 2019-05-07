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Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 07 Mayıs 2019 04:49
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Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT

GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "üç" ibaresi "beş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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