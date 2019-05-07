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Tekirdağ'da itfaiyeciler görev başında sahur yaptı

Rahmet, bereket, sevinç ve bolluk ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında itfaiyeciler görev başında sahur yaptı.
 07 Mayıs 2019 05:31
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Tekirdağ'da itfaiyeciler görev başında sahur yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sahurda, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, yumurta ve ekmeği yedikten sonra oruca niyetlenerek dua etti.

Sahur yaptıkları sırada gelen yangın ihbarı üzerine sofradan kalkan 9 kişilik ekip, 30 saniye içerisinde istasyondan çıkış yaparak olay yerine doğru hareket etti.

İhbarın asılsız olduğunu anlayan ekipler, görev yerlerine geri dönerek sahurlarını yapmaya devam etti.
Anadolu Ajansı
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