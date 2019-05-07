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Ekonomide 4,5 yıl durmak yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi programı, Türkiye'nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi'nin kapağına taşındı. Dergide 'Ekonomide yapısal dönüşüm: 4,5 yıl durmak yok' başlıklı dosya yanında, TV'lerde boy gösteren ekonomik Nostradamuslar da incelendi
 07 Mayıs 2019 06:10
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Ekonomide 4,5 yıl durmak yok

Yayın hayatına başladığı günden bu yana her kapak konusuyla ses getiren Türkiye'nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi, Mayıs sayısında yine iddialı bir kapak konusuyla okuyucularının karşısına çıktı.

Dergi, kapağa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrasında açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' programını taşıdı. Kapağın başlığını 'Ekonomide yapısal dönüşüm: 4,5 yıl durmak yok' olarak atan uzman kadro, ekonomide karşılaşılan güncel sorunlara ve iş dünyasını ilgilendiren diğer güncel konulara da bu sayıda yer verdi.

KÜRESEL TRENDLER İNCELEMEDE

İş dünyasının ilgiyle beklediği yeni programa göre, vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi aşamalı olarak düşürülecek. Konkordatolar yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleşecek. Tarımda Milli Birlik Projesi açıklanacak. Programda sanayinin yerlileştirilerek yerli ürünlerin ön plana çıkarılması başlığı da var.

Yeni paketin önemli ayaklarından biri ise, gıda enflasyonunu önlemeye dönük adımlar... Bu kapsamda tarım ve hayvancılıkta alınacak tedbir ve hamleler önem kazanıyor. Yeni program çerçevesinde 2019 yılında ve sonrasında atılacak yapısal adımlar tüm ayrıntılarıyla Derin Ekonomi'nin kapak dosyasında.

EKONOMİNİN NOSTRADAMUSLARI

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalarla, bir kez daha günlük hayatımızın olmazsa olmazları haline gelen ekonomistler, 'yatırım tavsiyesi değildir' güvencesine sığınıp, ekonominin yakın ve uzak geleceği ile ilgili pek çok tahminde, bazı durumlarda da iddialı kehanetlerde bulunuyorlar. 2008 krizini önceden tahmin ederek fenomen haline gelen ünlü ekonomistlere özenen birçok isim için, basında ve sosyal medyada tahminde bulunmak, artık neredeyse mesleğin temel gereklerinden biri. Peki, bu ekonomik Nostradamusların tahmin ve kehanetleri neye dayanıyor? Daha önemlisi bunların ne kadarı tutuyor? Yanıtlar yeni sayımızda.

TİCARET SAVAŞLARI

Derin Ekonomi'nin Mayıs sayısında ayrıca ABD'nin İran'a yönelik ambargoda sekiz ülkeye tanınan muafiyeti sona erdirmesi, ABD Senatosu'nda 'Yeşil Yeni Anlaşma'nın reddedilişinin ardından başlayan gerginlik, Brexit'in ertelenmesi, AB-Çin ilişkileri, Çin'in borç bağımlılığının sonuçları, 70. yılını geride bırakan NATO'nun geleceği, Yunanistan seçimleri, Kazakistan'daki son durum, Ukrayna'nın yeni başkanı Vladimir Zelenskiy'in vaatleri gibi ilgiyle okunacak pek çok başlık yer alıyor.
Yeni Şafak
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