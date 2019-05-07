İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak



Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK, bu kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline hükmetti.

Geçici başkan kim olacak?

YSK kanununa göre, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, sec,im yapılıncaya kadar belediye bas,kanlıgına I.c,is,leri Bakanı tarafından görevlendirme yapacak.

YSK'nın Belediye Kanunu'nun 46. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

" Belediye bas,kanlıgının herhangi bir nedenle bos,alması ve yeni belediye bas,kanı veya bas,kan vekili sec,iminin yapılamaması durumunda, sec,im yapılıncaya kadar belediye bas,kanlıgına buyuks,ehir ve il belediyelerinde I.c,is,leri Bakanı, diger belediyelerde vali tarafından gorevlendirme yapılır. Gorevlendirilecek kis,inin belediye bas,kanı sec,ilme yeterligine sahip olması s,arttır."

