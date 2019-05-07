İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
|07 Mayıs 2019 06:50
|Yazdır
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.
YSK, bu kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline hükmetti.
Geçici başkan kim olacak?
YSK kanununa göre, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, sec,im yapılıncaya kadar belediye bas,kanlıgına I.c,is,leri Bakanı tarafından görevlendirme yapacak.
YSK'nın Belediye Kanunu'nun 46. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
" Belediye bas,kanlıgının herhangi bir nedenle bos,alması ve yeni belediye bas,kanı veya bas,kan vekili sec,iminin yapılamaması durumunda, sec,im yapılıncaya kadar belediye bas,kanlıgına buyuks,ehir ve il belediyelerinde I.c,is,leri Bakanı, diger belediyelerde vali tarafından gorevlendirme yapılır. Gorevlendirilecek kis,inin belediye bas,kanı sec,ilme yeterligine sahip olması s,arttır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Babacan vitrin için temaslara başladı
07 Mayıs 2019 07:20
|Ekonomide 4,5 yıl durmak yok
07 Mayıs 2019 06:10
|Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı Hakkında Yönetmelik Değişikliği
07 Mayıs 2019 04:49
|Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz
07 Mayıs 2019 02:36
|İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
07 Mayıs 2019 02:34
|CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti
07 Mayıs 2019 01:26
|Akşener: YSK'nın kararı milletin iradesini çiğnemektir
07 Mayıs 2019 01:15
|YSK'nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi lazım
07 Mayıs 2019 00:46
|'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır
06 Mayıs 2019 23:57
|Binali Yıldırım: Seçimin patronu YSK kararını vermiştir
06 Mayıs 2019 23:43