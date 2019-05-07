Babacan vitrin için temaslara başladı
Ali Babacan'ın Davutoğlu ile 'Ortak hareket etmediği', ancak Abdullah Gül'ün örtülü desteği ile partinin kuruluş ilkelerinin hazırlandığı konuşuluyor
|07 Mayıs 2019 07:20
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Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti kuracaklarına ilişkin iddialar 'Ete-kemiğe' bürünmeye başladı. Davutoğlu ve Babacan'ın birbirinden bağımsız hareket ettikleri, ancak Babacan'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı belirtiliyor.
Babacan, AK Parti'nin 'Ak saçlıları' denilebilecek bazı eski siyasetçilere de 'Akıl danıştığı' ifade ediliyor. Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün, Davutoğlu ile ortak bir hareket içine girilmesini istemediği, bu nedenle merkezinde Babacan'ın olduğu bir çalışmanın başladığı belirtiliyor.
AK Partili eski bazı isimlerle de temasa geçen Babacan'ın, bu isimleri telefonla arayarak 'görüşme isteğini' dile getirdiği öğrenildi.
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