Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 1 aydır makam aracı olarak Toyota tarafından Sakarya'da üretilen hibrit Corolla'yı kullanıyor.

Bakan Varank'ın Türkiye'de üretilmesi ve hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) olması nedeniyle uzun zamandır Corolla kullanmak istediği belirtildi.

Varank için aynı araçtan biri İstanbul'da diğeri de Ankara'da kullanması için iki adet alındığı, makam aracı olarak kullanılan kiralık Mercedes'in ise geri gönderildiği kaydedildi.