Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makam aracı olarak kullandığı lüks otomobil yerine Toyota tarafından Türkiye'de üretilen hibrit aracı tercih etti
|07 Mayıs 2019 07:50
|Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 1 aydır makam aracı olarak Toyota tarafından Sakarya'da üretilen hibrit Corolla'yı kullanıyor.
Bakan Varank'ın Türkiye'de üretilmesi ve hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) olması nedeniyle uzun zamandır Corolla kullanmak istediği belirtildi.
Varank için aynı araçtan biri İstanbul'da diğeri de Ankara'da kullanması için iki adet alındığı, makam aracı olarak kullanılan kiralık Mercedes'in ise geri gönderildiği kaydedildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Columbia Üniversitesi'ndeki FETÖ paneli iptal edildi
07 Mayıs 2019 09:03
|10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
07 Mayıs 2019 09:01
|İşte seçimin iptaline yol açan skandallar
07 Mayıs 2019 07:30
|Babacan vitrin için temaslara başladı
07 Mayıs 2019 07:20
|İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
07 Mayıs 2019 06:50
|Ekonomide 4,5 yıl durmak yok
07 Mayıs 2019 06:10
|Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı Hakkında Yönetmelik Değişikliği
07 Mayıs 2019 04:49
|Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz
07 Mayıs 2019 02:36
|İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
07 Mayıs 2019 02:34
|CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti
07 Mayıs 2019 01:26