Konutlar satılmayınca 'kiralama' formülü devreye girdi

Türkiye'de konut stoku 1 milyona yaklaştı. Sektördeki arz-talep arasındaki farkın her yıl büyümesi üzerine inşaat firmaları konut stokunu eritmek için yeni formül arayışına girdi. Satılmayı bekleyen konutların aidat yükünden ve kiralamadan sonra satışının daha kolay olduğundan yatırımcı, evleri kiralama modeline yöneliyor. Piyasa koşullarını değerlendiren Akfen İnşaat Ankara'daki konut projelerinde bu modeli hayata geçirdi. Konut alıcısının bu dönemde talebi ertelediğini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Biz aslında konut sektöründen ümitsiz değiliz. Arz fazlalığından ziyade bu talebin ertelendiğini düşünüyoruz. Biz de bu dönemde kiralama modelini uygulamayı doğru bulduk. Çünkü alıcı ev almaktansa kiraya çıkmayı daha cazip buluyor" dedi.

Selim Akın, Ankara'da hayata geçirdikleri İncek Loft ve Bulvar Loft'ta bulunan 750 dairede bu modeli uygulayacaklarını belirterek, "İncek Loft'da evlerin 90 tanesi kiralanmış durumda. Bulvar Loft'da ise teslimler henüz yapılıyor. 160 daire teslim edildi şu ana kadar. Ve yaşam 1 Haziran'da başlayacak. Yani fiili ilk kiralama da 1 Haziran'dan itibaren başlayacak" dedi. Akın, Bulvar Loft'ta bulunan 500 konutun aylık kira getirisinin 1.3 milyon lira olduğunu söyledi.

YARIM İNŞAATLARA TALİP

Selim Akın, yarım kalan projelerle de ilgilendiklerini dile getirdi. Akın, "İstanbul'da Fikirtepe ve Ataşehir'den gelen teklifler oldu ama bakmadık. Ankara'da kendi çapında büyük olup yarım kalmış 1-2 inşaat için konuşmamız oldu. Ayda 3-4 proje için teklif geliyor. Ben bir ara sadece proje fizibilitesi yapıyordum. Bizim en büyük özelliğimiz nakit yaratabilme kabiliyetimiz. İyi bir fırsat olursa nakit bulabiliriz, yaratabiliriz" diye konuştu.

LOFT PROJELERİNE 1.5 MİLYAR YATIRDI

AKFEN, İncek'te 2017'de temelini attığı Bulvar Loft projesini tamamladı. 556 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede teslimler nisanda başladı. Selim Akın şunları söyledi: "Sözümüzde durduk. Bulvar Loft projemizi temelini attığımız tarihte açıkladığımız şekilde teslim ediyoruz. Bulvar Loft ile Ankara'da planlı yerleşime sahip İncek bölgesinde ikinci Loft konseptli projemizi hayata geçirdik. Levent Loft, Loft Bahçe, İncek Loft ve Bulvar Loft'un yanı sıra gelecek yıl tamamlanacak Bodrum Loft projemiz ile Loft konseptli projelerimize 1.5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız."

SEDA TABAK