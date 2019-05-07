1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik

15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında , Boğaziçi köprüsü üzerinde 7 darbeci askerlerin ölümü için açılan soruşturma tamamlandı
 07 Mayıs 2019 08:21
Yazdır
15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik

Soruşturma sonucunda, darbeci askerlerin öldürülmesi olayında 11 şüphelinin tespit edildiği, şüpheliler hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığı ve soruşturma sonunda tespit edilen 11 şüpheli hakkında takipsizlik kararı çıktı.

15 Temmuz günü Boğaziçi köprüsünde darbeciler tarafından 32 sivil 2 polis şehit edilmişti. Darbenin başarısız olması üzerine darbeciler ile vatandaşlar arasında çıkan arbede de 7 asker ölmüştü.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müebbet alan Tuğgeneral Darbeci Semih Terzi'ye 'adam uyandı' mesajı atmış
07 Mayıs 2019 07:05		 Sözde konsey üyesinden 'Kandırıldım' savunması
06 Mayıs 2019 21:40
Kahramanmaraş'ta 1 FETÖ şüphelisi yakalandı
06 Mayıs 2019 20:37		 Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
06 Mayıs 2019 20:30
Akıncı Üssü davası sanık savunmaları ile yarın devam edecek
06 Mayıs 2019 18:42		 Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
06 Mayıs 2019 18:11
Ağrı'da terör örgütü operasyonunda 11 gözaltı
06 Mayıs 2019 18:02		 Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
06 Mayıs 2019 17:43
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
06 Mayıs 2019 16:45		 Sınırda yakalanan MLKP ve FETÖ şüphelilerine 4 tutuklama
06 Mayıs 2019 16:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - 10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi08:50 - Çocuk bakıcıları için 960 lira teşvik08:35 - Ülker'de miras kavgası başladı08:30 - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı08:21 - 15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik08:00 - Konutlar satılmayınca 'kiralama' formülü devreye girdi07:50 - Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu07:30 - İşte seçimin iptaline yol açan skandallar07:20 - Babacan vitrin için temaslara başladı07:05 - Müebbet alan Tuğgeneral Darbeci Semih Terzi'ye 'adam uyandı' mesajı atmış
06:50 - İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak06:30 - İç ve batı kesimlerde sıcaklık azalacak - Haritalı06:10 - Ekonomide 4,5 yıl durmak yok05:35 - Afyonkarahisar'da 51 mahkum yemekten zehirlendi05:31 - Tekirdağ'da itfaiyeciler görev başında sahur yaptı04:49 - Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı Hakkında Yönetmelik Değişikliği02:36 - Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz02:34 - İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik
YSK önünde alkollü protesto girişimine müdahale
CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti
YSK'nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi lazım
İşte seçimin iptaline yol açan skandallar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşmayı sevmeyen insan 3
jet imam 6
vatandaş seçim yenilensin istiyor 3
game of thrones izlemek için izin almak 2
opet'in sürekli gizli zam yapması 2
Simurganka 1
kadir mısıroğlu 9
şık 2
Kaoba 3
çok isabet olmuş 1
SON İLANLAR
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Sındırgı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 12 İşçi Alacak
Diyarbakır Eğil Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 1 İşçi Alacak
Ordu Çatalpınar SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam