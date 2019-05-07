15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik
15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında , Boğaziçi köprüsü üzerinde 7 darbeci askerlerin ölümü için açılan soruşturma tamamlandı
|07 Mayıs 2019 08:21
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Soruşturma sonucunda, darbeci askerlerin öldürülmesi olayında 11 şüphelinin tespit edildiği, şüpheliler hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığı ve soruşturma sonunda tespit edilen 11 şüpheli hakkında takipsizlik kararı çıktı.
15 Temmuz günü Boğaziçi köprüsünde darbeciler tarafından 32 sivil 2 polis şehit edilmişti. Darbenin başarısız olması üzerine darbeciler ile vatandaşlar arasında çıkan arbede de 7 asker ölmüştü.
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