15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik

BİRLEŞTİRİLEN HİZMET OLDUĞU İÇİN İKRAMİYESİ ÖDENMEYEN MEMUR AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI 2829 sayılı Kanun kapsamında emeklilik hizmetleri birleştirilen ihraç olan bir polis memur, hizmetleri için SSK'lı hizmetler olduğu için ikramiyesini alamamıştır. Açılan davada, mahkeme, davacıyı haklı bulmuştur.