Ülker'de miras kavgası başladı
|07 Mayıs 2019 08:35
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Ülker Ailesi'nin sahibi olduğu Yıldız Holding, miras kavgası ile gündemde. Merhum iş insanı Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur'dan olma torunu Ömer Özokur (44) dedesinden kendisine kalan hissenin elinden alındığını öne sürerek dava açtı. Ömer Özokur, dedesinin kendisine de 175 bin adede denk gelen yüzde 3.5'luk Yıldız Holding hissesini bıraktığı iddiasında. Özokur, kendisine ait hissenin adına tescili için önce ihtarname çekti. Murat Ülker ve Yıldız Holding'e hitaben gönderilen ihtarnamelerde sonuç alınamayınca geçen yılın sonunda yargı yoluna gitti. Dava İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldı. Özokur'un avukatı, müvekkilinin hissedar olarak tespitine ve kendisine ait hissenin pay defterine kaydedilmesini istedi. Dilekçede, miras yolu ile Özokur'a kalan hissenin akıbetinin belirsiz olduğu kaydedilerek, "Müvekkilin iradesi sakatlanarak bir kısım evrak müvekkile imzalatılmış" denildi.
BEDELİ 2.5 MİLYAR LİRA
Dava dilekçesinde söz konusu hissenin Özokur adına tescil edilmemesi halinde, hisse bedeli olan 2.5 milyar liralık tazminatın ödenmesi talep edildi. Ömer Özokur, ticaret mahkemesinde açtığı davanın geri çekilmesi için baskı gördüğünü öne sürdü. Özokur aralarında annesi Ahsen Özokur ile dayı Murat Ülker'in de olduğu 4 kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ERHAN ÖZTÜRK
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