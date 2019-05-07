Çocuk bakıcıları için 960 lira teşvik

Hükümet, hem evde hem de işte kadınları sosyal güvenlik çatısı altında korumaya almak için tüm imkanları seferber ediyor. "Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitimli çocuk bakıcıları ve çocuk bakım sektörüne de destek sağlanıyor. Bu kapsamda 0-24 ay arası çocuğu olan annelere, kayıtlı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde çocuk 36 aylık olana kadar, 32 aylık hibe desteği süresince teşvik veriliyor. İlave istihdam teşvikleri kapsamında 2018'den itibaren evde bakıcı çalıştıranlara verilen teşvik de yaklaşık 960 lirayı buluyor.

BÜTÇEYE UYGUN HİZMET

Sosyal Güvenlik Kurumu da proje destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecek. Proje kapsamında 2015-2017 tarihleri arasında 11 bin 327 çalışan anne, evde çocuk bakım hizmeti veren 15 bin 232 kadın ve yaklaşık 12 bin çocuk doğrudan yararlanıcı oldu. Bunlardan yaklaşık 6 bini işgücünde kaldı, bin 400 kadın yeniden çalışmaya başladı, 15 bin kadın da sosyal güvenlik şemsiyesi altında kayıtlı çocuk bakım çalışanı olarak çalışmaya başladı. Toplam 268 milyon lira istihdam desteği verildi. İlave istihdam süresince yaklaşık 22 bin kadının emekli olunca kadar 1 milyar gelir elde etmesi öngörülüyor. 505 milyon liralık da vergi ve prim yatıracak.

İKİ TÜRLÜ TEŞVİK VAR

Ev hizmetlerinde çalışanlar, çocuk bakıcıları son üç aydır sigortalı çalışmamışsa 7103 kanun kodlu teşvikten yararlanabiliyor. Son 6 aydır işsizse bu durumda 6111 kodlu teşvikten yararlanabiliyor. Teşvik türüne göre ev hizmetlisi, çocuk bakıcısı çalıştıranın ödeyeceği prim de değişiklik gösteriyor. Buna göre 6111 kanun kodlu teşvikten yararlanıyorsa her ay yaklaşık 400 lira, 7103 kanun kodludan faydalanılıyorsa yaklaşık 960 lira teşvik veriliyor.

İLAVE İSTİHDAM KAPSAMINDA

Geçen yıl itibarıyla işverenlere sağlanan ilave istihdam teşviki ev hizmetleri için açılan dosyalara da uygulanıyor. Bu teşviklerin bazıları çocuk bakıcısı çalıştıranlar için de geçerli. Öncelikle bakıcı olarak çalışacak kişinin son 3 aydır en fazla 10 gün sigortasının olması, İŞKUR'a kaydının bulunması durumunda teşvikten yararlandırılabiliyor. SGK'ya başvurarak ev dosyası açtırılması gerekiyor. Teşvik 959 liraya kadar çıkıyor. Bu teşvik 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcıları kapsamıyor. Teşvik, başvurudan sonraki ikinci ayın sonundan itibaren başlıyor, 18 ay boyunca sürüyor, 3. dereceye kadar akrabalar yararlanamıyor.

ERKEK BAKICIDA TEŞVİK SÜRESİ

Erkek bakıcı ya da ev hizmetlileri için 12 ay boyunca teşvikten yararlanabiliyor. Eğer erkek bakıcı 18-25 yaş arasında ise teşvikten faydalanma süresi kadınlarda olduğu gibi 18 ay olarak uygulanıyor. İkinci bakıcı çalıştıracak olanlar da ilave istihdam teşviki kapsamında bu destekten yararlanabiliyor. Bir önceki yıl evinde sigortalı bakıcı çalıştıranlar onu çıkartıp bu yıl yeni bakıcısıyla bu teşviki alamıyor. Yabancı bakıcıların da son 3 aydır işsiz olması durumunda da aileler bu teşvikten faydalanıyor.

HAZAL ATEŞ