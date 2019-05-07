1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuk bakıcıları için 960 lira teşvik

Hükümet, kadınları iş hayatında tutmak için bakıcılara da teşvik veriyor. 0-24 ay arası çocuğu olan anneler, kayıtlı ve eğitimli bakıcı çalıştırırsa 32 aylık hibe desteği alıyorlar. Teşvik yaklaşık 960 lira
 07 Mayıs 2019 08:50
Yazdır
Çocuk bakıcıları için 960 lira teşvik

Hükümet, hem evde hem de işte kadınları sosyal güvenlik çatısı altında korumaya almak için tüm imkanları seferber ediyor. "Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitimli çocuk bakıcıları ve çocuk bakım sektörüne de destek sağlanıyor. Bu kapsamda 0-24 ay arası çocuğu olan annelere, kayıtlı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde çocuk 36 aylık olana kadar, 32 aylık hibe desteği süresince teşvik veriliyor. İlave istihdam teşvikleri kapsamında 2018'den itibaren evde bakıcı çalıştıranlara verilen teşvik de yaklaşık 960 lirayı buluyor.

BÜTÇEYE UYGUN HİZMET

Sosyal Güvenlik Kurumu da proje destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecek. Proje kapsamında 2015-2017 tarihleri arasında 11 bin 327 çalışan anne, evde çocuk bakım hizmeti veren 15 bin 232 kadın ve yaklaşık 12 bin çocuk doğrudan yararlanıcı oldu. Bunlardan yaklaşık 6 bini işgücünde kaldı, bin 400 kadın yeniden çalışmaya başladı, 15 bin kadın da sosyal güvenlik şemsiyesi altında kayıtlı çocuk bakım çalışanı olarak çalışmaya başladı. Toplam 268 milyon lira istihdam desteği verildi. İlave istihdam süresince yaklaşık 22 bin kadının emekli olunca kadar 1 milyar gelir elde etmesi öngörülüyor. 505 milyon liralık da vergi ve prim yatıracak.

İKİ TÜRLÜ TEŞVİK VAR

Ev hizmetlerinde çalışanlar, çocuk bakıcıları son üç aydır sigortalı çalışmamışsa 7103 kanun kodlu teşvikten yararlanabiliyor. Son 6 aydır işsizse bu durumda 6111 kodlu teşvikten yararlanabiliyor. Teşvik türüne göre ev hizmetlisi, çocuk bakıcısı çalıştıranın ödeyeceği prim de değişiklik gösteriyor. Buna göre 6111 kanun kodlu teşvikten yararlanıyorsa her ay yaklaşık 400 lira, 7103 kanun kodludan faydalanılıyorsa yaklaşık 960 lira teşvik veriliyor.

İLAVE İSTİHDAM KAPSAMINDA

Geçen yıl itibarıyla işverenlere sağlanan ilave istihdam teşviki ev hizmetleri için açılan dosyalara da uygulanıyor. Bu teşviklerin bazıları çocuk bakıcısı çalıştıranlar için de geçerli. Öncelikle bakıcı olarak çalışacak kişinin son 3 aydır en fazla 10 gün sigortasının olması, İŞKUR'a kaydının bulunması durumunda teşvikten yararlandırılabiliyor. SGK'ya başvurarak ev dosyası açtırılması gerekiyor. Teşvik 959 liraya kadar çıkıyor. Bu teşvik 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcıları kapsamıyor. Teşvik, başvurudan sonraki ikinci ayın sonundan itibaren başlıyor, 18 ay boyunca sürüyor, 3. dereceye kadar akrabalar yararlanamıyor.

ERKEK BAKICIDA TEŞVİK SÜRESİ

Erkek bakıcı ya da ev hizmetlileri için 12 ay boyunca teşvikten yararlanabiliyor. Eğer erkek bakıcı 18-25 yaş arasında ise teşvikten faydalanma süresi kadınlarda olduğu gibi 18 ay olarak uygulanıyor. İkinci bakıcı çalıştıracak olanlar da ilave istihdam teşviki kapsamında bu destekten yararlanabiliyor. Bir önceki yıl evinde sigortalı bakıcı çalıştıranlar onu çıkartıp bu yıl yeni bakıcısıyla bu teşviki alamıyor. Yabancı bakıcıların da son 3 aydır işsiz olması durumunda da aileler bu teşvikten faydalanıyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ülker'de miras kavgası başladı
07 Mayıs 2019 08:35		 İç ve batı kesimlerde sıcaklık azalacak - Haritalı
07 Mayıs 2019 06:30
Afyonkarahisar'da 51 mahkum yemekten zehirlendi
07 Mayıs 2019 05:35		 Tekirdağ'da itfaiyeciler görev başında sahur yaptı
07 Mayıs 2019 05:31
Gercüş'te araçlar koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu, 5 yaralı
07 Mayıs 2019 00:50		 Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği
06 Mayıs 2019 23:47
İftar yemeği ihtiyaç sahiplerinin ayağına gidiyor
06 Mayıs 2019 23:38		 Polisiye yazarı Celil Oker hayatını kaybetti
06 Mayıs 2019 23:26
Şırnak'ta şehit asker için tören düzenlendi
06 Mayıs 2019 23:03		 Yerin 350 metre altında ilk iftar
06 Mayıs 2019 22:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - 10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi08:50 - Çocuk bakıcıları için 960 lira teşvik08:35 - Ülker'de miras kavgası başladı08:30 - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı08:21 - 15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik08:00 - Konutlar satılmayınca 'kiralama' formülü devreye girdi07:50 - Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu07:30 - İşte seçimin iptaline yol açan skandallar07:20 - Babacan vitrin için temaslara başladı07:05 - Müebbet alan Tuğgeneral Darbeci Semih Terzi'ye 'adam uyandı' mesajı atmış
06:50 - İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak06:30 - İç ve batı kesimlerde sıcaklık azalacak - Haritalı06:10 - Ekonomide 4,5 yıl durmak yok05:35 - Afyonkarahisar'da 51 mahkum yemekten zehirlendi05:31 - Tekirdağ'da itfaiyeciler görev başında sahur yaptı04:49 - Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı Hakkında Yönetmelik Değişikliği02:36 - Altun: YSK'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz02:34 - İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
YSK önünde alkollü protesto girişimine müdahale
15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik
CHP'li Öztrak: YSK varlık sebebini inkar etti
YSK'nın aldığı karara herkesin saygı göstermesi lazım
İşte seçimin iptaline yol açan skandallar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
konuşmayı sevmeyen insan 3
Simurganka 1
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
ales 5
Gubaz 5
doların 6 lira olması 6
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 3
jet imam 6
game of thrones'taki büyük savaş 1
SON İLANLAR
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Sındırgı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 12 İşçi Alacak
Diyarbakır Eğil Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 1 İşçi Alacak
Ordu Çatalpınar SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam