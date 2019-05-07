Dolar güne 6,14 TL'den başladı
|07 Mayıs 2019 09:40
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,1410
|6,1420
|Avro
|6,8920
|6,8930
|Sterlin
|8,0360
|8,0760
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1000
|6,1800
|Avro
|6,8300
|6,9300
|Sterlin
|7,9170
|8,1290
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 6,1470 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün en yüksek 6,1497'yi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,96 üzerinde 6,0812'den tamamladı.
Yurt içinde, seçim süreci nedeniyle siyasi gelişmeler yeniden gündemin odağına yerleşirken, küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlemeye devam ediyor. Bu gelişmelerle güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 6,1470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 yükselişle 6,8950'den, sterlin/TL yüzde 1,3 artışla 8,0650'den alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1212, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,3121 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 97,40 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Yurt dışında bugün Almanya'da, nisan ayı inşaat sektörü PMI ve ABD'de, mart ayı JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 6,15 ve 6,22'nin direnç olarak öne çıktığını söyledi.
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