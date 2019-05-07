Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendi
MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
|07 Mayıs 2019 09:24
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