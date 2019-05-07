'Sanki Konya'yı mı soyduk da çekiyorsunuz?'
|07 Mayıs 2019 09:40
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Olay, dün akşam saatlerinde, Konya merkez Karatay ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta meydana geldi. Marketin deposundan hırsızlık yapıldığını fark eden çevredekiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisleri fark eden 2 kişi, minibüslerinin plakasını söküp, kaçmaya çalıştı.
Polis, minibüsü kısa sürede durdurup, içindeki Enver Ö. ve akrabası Sekan Ö.'yü gözaltına aldı. Minibüste yapılan incelemede, marketin deposundan çalınan, yaklaşık 10 bin lira değerindeki demir raf ele geçirildi.
Enver Ö. ve Sekan Ö., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden biri, görüntü çeken gazetecilere, ''Sanki Konya'yı mı soyduk da çekiyorsunuz?'' diye seslendi.
Öte yandan emniyette Enver Ö.'nün çeşitli suçlardan 8, Serkan Ö.'nün de 3 kaydının olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
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