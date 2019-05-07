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Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı

Sincan Tapu Müdürlüğü'nde görevli 7 memur ile bir emlakçı rüşvet karşılığı iş takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
 07 Mayıs 2019 09:50
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Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Tapu Müdürlüğünde iş takibi karşılığı rüşvet alındığı ihbarı üzerine takip başlattı.

Alınan yasal izinlerin ardından düzenlenen operasyonla, müdürlükte çalışan 7 memur ile bir emlakçı gözaltına alındı.

Zanlıların, menfaat karşılığı kanunsuz ve usülsüz işlem yürüttükleri, yer belirleme ve satın alma işlemlerinde usulsüz şekilde aracılık ettikleri iddia edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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