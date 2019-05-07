'31 Mart ve 24 Haziranda görevli tüm sandık görevlileri incelensin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Bu durumda Türkiye'deki tüm sandık kurullarının başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? O zaman Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız. Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesin talep ediyoruz" dedi.

Merak Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Kıbrıs'ı devrederken milli egemenlik haklarımızı devretme görüşmeleri yaparken, Suriye'yi bir uydu devletçik kurulmasında gözlerini kapayıp el sıkışırlarken, millete terörist, illet, zillet diyenlerden utanıyorum. Bunları konuşmak zorunda kalmaktan, bu koskoca ülkeyi düşürdükleri durumdan utanıyorum. Bir suç çok ağırsa anlatmaktan utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum ama onlar utanmıyor. Onların yüzleri kızarmıyor. Yaptıkları utanmaz, arsız, pişkin siyasetten onlar utanmıyor. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını ant olsun ki yere düşürmeyeceğim. Allah'a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri utandırmayacağım."

"Şimdi soruyorum iradesini her daim baş üstüne tuttuğum, kararı önünde saygıyla eğildiğim büyük Türk milleti önünde soruyorum; İstanbul'daki seçimlerde büyükşehir başkanlıkları, ilçe seçimlerinde, belediye meclisleri ve muhtarlık seçimlerinde tek zarf kullanmadık mı? O sandıkların başkanları aynı isimler değil miydi? Rvet öyleydi. Aynı kurulların denetimindeki 4 oy pusulası vardı zarflarda. Bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarını seçip iptal etmek hangi akla izah edilebir. Bu durumda Türkiye'deki tüm sandık kurullarının başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise eğer bunu yapmanız gerekir. Yok gerekçeniz tam hukuksuzluk ise o zaman Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız. Türkiye'de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz"

"Bu karar sadece muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini hiçe saymak değildir. Bu kadar AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın da iradesini hiçe saymaktır. Sebep olduğunuz bu hukuksuzluğun demokrasimizde açtığı yaranın mutfakta nasıl yansıyacağını hiç düşündünüz mü? Demokrasiye indirdiğiniz bu darbe ile Türkiye'yi muz cumhuriyeti gibi gösterdiğinizin farkında değil misiniz?"