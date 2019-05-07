Borsa, güne düşüşle başladı
|07 Mayıs 2019 10:08
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,35 değer kaybıyla 90.801,28 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 2.180,99 puan ve yüzde 2,35 azalışla 90.801,28 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 4,06 ile elektrik oldu.
Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,03 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 92.982,27 puandan tamamladı.
Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın 255 lira seviyelerinde
07 Mayıs 2019 10:26
|Dolar güne 6,14 TL'den başladı
07 Mayıs 2019 09:40
|Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı artıyor
06 Mayıs 2019 22:30
|'Ramazan davetleri nedeniyle bagete talep artacak'
06 Mayıs 2019 22:26
|Eti Bakır Küre'nin 270 milyon dolarlık atığı ekonomiye kazandırılacak
06 Mayıs 2019 13:10
|Çeyrek altın ne kadar?
06 Mayıs 2019 12:33
|Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
06 Mayıs 2019 12:15
|Gün ortası döviz fiyatları
06 Mayıs 2019 12:03
|İş sağlığı ve güvenliği 125 bin profesyonele emanet
06 Mayıs 2019 11:42
|Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı
06 Mayıs 2019 11:17