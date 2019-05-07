İstanbul'da terör operasyonu: PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı
PKK adına faaliyette bulunduğu ve çeşitli eylemlerde yer aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
|07 Mayıs 2019 10:09
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İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlere katıldığı öne sürülen 2 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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