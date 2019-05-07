Umut kesilen minik çocuk 500 gün sonunda taburcu oldu

İstanbul'da yaşayan Müge ve Emrehan Ceylan çiftinin bebekleri, Buğrahan ve Boğaçhan isminde tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Aile, ikiz bebek sevincini yaşarken 3.5 aylık bebeklerinin rutin kontrollerinde öğrendiği haberle yıkıldı. Boğaçhan'ın hastalığının adı nöroblastom idi, yani böbreküstü bezlerinde 8 santimlik tümör vardı. Üstelik tümör, aorta giden damara yapışıktı. İkinci kemoterapi verildiği andan itibaren 20 parmağında tromboz oldu, 20 parmağı da morardı. Sol orta parmağının ucu kesildi. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra 3. kemoterapi almaya başladı.

3. Kemoterapi verildiği anda bir anda tansiyonu yükseldi, 22'ye 14 oldu. Bu sefer yoğun bakımda 1 ay kaldı. Son kemoterapide sol böbreği kaybetti. Tansiyonu düşürmek için böbreği almak zorunda kaldılar. Boğaçhan'ın böbreğini alırken tümöre ulaştıklarını söyleyen Müge Ceylan, "tümörü gördüm böbrekten büyüktü. Boğaçhan, 4. kemoterapiden sonra tamamen normale dönmeye başladı. Hiç çıkmadan hastanelerde kaldık. En son 4. kemoterapide iyileşiyor derken zatürre gibi bir şey oldu. O zamanda damar yolu açmaya çalışılırken pıhtı attı. Üst toplardamar tıkandı bu sefer. Bütün sıvılar akciğere kaçıyordu. Akciğere aktığı içinde solunum bitti Boğaçhan'da. Acil müdahale yapıldı. Boğaçhan'a toraks tüpü dediğimiz bir şey takıldı. 6 ay onunla yaşadık" şeklinde konuştu. Boğaçhan yoğun bir fizyoterapi sonrası ayaklanabildi. Terapileri hala devam ediyor, motor hareketlerde gelişme geriliği var. 3 yaşında ama gelişimi 1.5 yaşında gibi... Kulaklarında da yüzde 70 işitme kaybı var.

DİDEM SEYMEN