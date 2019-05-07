Şehit polis memuru 1 hafta sonra emekli olacaktı
|07 Mayıs 2019 10:24
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Yürek burkan olay, Pursaklar'a bağlı Esenboğa-Ankara istikametindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Çubuk-Ankara istikametinde seyrettiği öğrenilen 06 EF 1423 plakalı araç içerisindeki sürücünün "Dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasına girdiği belirtildi. Uygulama noktasına dalan araç, görevi başında bulunan polis memuru Mevlüt M.'ye (55) çarptı. Metin'in çarpmanın etkisiyle ağır yaralandığı bildirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Olay yerinden kaçan sürücü Pursaklar Kültür Merkezi önünde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yoldan geçerken olayı gören ve şans eseri orada bulunan doktorlar, ağır yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan polis memuru Pursaklar Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ise kurtarılamayarak şehit oldu.
ZANLI KAÇARKEN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan, ancak polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalanan sürücünün kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, ardından Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı çalışan şehit polis memuru Mevlüt M., bir hafta sonra emekli olacaktı. Söz konusu olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu bildirildi. Zanlının polis memurundan önce bir başka vatandaşı da yaraladığı ortaya çıktı.
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