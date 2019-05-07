Gram altın 255 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 254,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,08 primle 250,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 254,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.281,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri ve gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları ile altın fiyatlarının değer kazandığını söyledi.

Yurt içinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini ifade eden Memiş, "Yurt içi piyasalarda dolar kuru 6,15 liraya yükselirken, altının gram fiyatı da buna bağlı olarak 255 lira seviyesini test etti. Bugün altının ons fiyatının 1.280-1.288 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt dışında bugün Almanya'da nisan ayı inşaat sektörü PMI ve ABD'de mart ayı JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan gram altında 247 liranın destek, 258 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.