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İstanbul'da sahte para operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 2 milyon dolar ele geçirildi- Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
|07 Mayıs 2019 10:27
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İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, ramazan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde piyasaya sürmek üzere sahte para bastığını tespit etti.
Ekipler, 3 Mayıs'ta Bağcılar'da bir adrese düzenlediği operasyonda, elebaşı S.A'nın da arasında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış sahte 20 liralık banknotlar halinde 5 milyon 700 bin lira ile 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 2 milyon dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
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