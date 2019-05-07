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Drone'lara karşı ALKA

Roketsan, insansız sistemlerin arttığı günümüzde değişen tehdit algılarına karşı ALKA sistemini geliştirdi. Yönlendirilmiş enerjili silah sistemi olarak tanımlanan yeni nesil sistem ALKA, silahlı ya da silahsız insansız hava araçları, keşif ya da vurucu drone'lar, teröristlerin C-4 yüklediği maket uçaklar ve benzeri tehditlere karşı üç katmanlı savunma yapabiliyor.
 07 Mayıs 2019 10:28
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Drone'lara karşı ALKA

ALKA sisteminin Meteksan üretimi olan radarı 5 ila 6 kilometre uzaklıktan insansız hava aracını görebiliyor. Bilgiyi elektro optik takip sistemine aktarıyor ve sistem buraya dönerek hedefe kilitleniyor. Hedef, 500 ila 600 metre uzaklıkta lazer ile vuruluyor. Halen ALKA sistemi, Roketsan tesislerinde kurulu ve kurumu, bu tip tehditlere karşı koruyor.

ÜÇ KATMANLI TEDBİR GETİRDİ

Roketsan, yeni nesil tehditler olan insansız hava araçları, kamikaze dronelar ve teröristlerin maket uçaklarına üç katmanlı tedbir getirdi. ALKA YESS (Yönlendirilmiş Enerjili Silah Sistemi), insansız hava araçlarına ve droneların yanı sıra el yapımı patlayıcılara karşı da etkili. Yine patlayıcı yerleştirilmiş araçların immobilize edilmesi, durdurulması gibi amaçlarla da kullanılabiliyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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