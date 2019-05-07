Bir ilimizde Ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri tek tek yerine getireceğini söyledi.

Sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarı, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını ifade etti.

Amasya'ya en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getiren Sarı, "Hangi siyasi partiden kim kendini nasıl görmek istiyorsa, ben onun siyasi partilisiyim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya Belediye Başkanıyım, tavrımız bellidir. Önce asaletli, adaletli, hakkaniyetli davranmak ve öyle bir duruş sergilemek için mücadele ediyoruz. Onun için adaletli bölüşmeye, sosyal adalete, sosyal nizama dikkat ederek, Amasya'mıza elimizden geldiği kadar hizmet etmek için gayret göstereceğiz." dedi.

Ramazanda vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak istediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının birinci gününden itibaren 30'uncu günü ve bayram günleri de dahil bütün vatandaşlarımızdan bu süre zarfında su ücreti alınmayacaktır. Biz seçimde ne söz verdiysek onu yaparız. Ne dedik bu söz Mehmet Sarı sözüdür dedik. Havada kalmaz. Onun için inşallah ramazanın bereketi, ramazanın inayeti, ramazanın muhabbeti ile bu 30 günümüzü geçireceğiz. Bu süre zarfında vatandaşlarımız bol bol su tüketimi yapabilirler."

Sarı, su tüketiminde kartlı sistem kullanan vatandaşları da mağdur etmeyeceklerine işaret ederek, "Kartlı kullanım yapan vatandaşlarımızı da mağdur etmeden ortalama bir hesap yaptık. Aile başına en yüksek bazdan 55 lira gibi ortalama su tüketim bedeli çıkıyor. Biz de o vatandaşlarımızın kartlarına 25 ton civarında su yükleyerek onları da bu hizmetten faydalandırıyoruz. Onları da mağdur etmeyeceğiz." bilgisini aktardı.