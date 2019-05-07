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MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-sınavı tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterliliklerini ilk kez ölçen Türkçe e-sınavın ilk pilot uygulamasını hayata geçirdi- Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Başlangıçta 15 ili pilot uygulama için seçtik ve mart ile nisanda uygulamayı başarılı şekilde tamamladık"- "MEB olarak ilk kez Türkçe dört beceriyi ölçebilen bir sınavı uygulayabilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"
 07 Mayıs 2019 11:24
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MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-sınavı tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterliliklerini ilk kez ölçen Türkçe e-sınavın ilk pilot uygulamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört beceride Türkçe sınav yapabilmeyi hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Bu hedefin yerine getirilmesi için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının sınavın içeriği ve soru hazırlama süreçlerini birlikte yürüttüğüne işaret eden Özer, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının da sınav için özel yazılım hazırladığını ve bilgi teknolojisi altyapısını tamamladığını belirtti.

Sınavın uygulanma sürecine ilişkin bilgi veren Özer, şunları kaydetti:

"Başlangıçta 15 ili pilot uygulama için seçtik ve mart ile nisanda pilot uygulamayı başarılı şekilde tamamladık. Seçilen 15 ilin milli eğitim müdürleri hem uluslararası standartlarda e-sınav salonlarının oluşturulmasında hem de sınavın sorunsuz uygulanmasında büyük emek verdi. MEB olarak, ilk kez Türkçe dört beceriyi ölçebilen bir sınavı yapabilmiş ve uygulayabilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Özer, "Bir taraftan 15 ildeki pilot uygulamanın sonuçlarını değerlendirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan sınavın kapsamını 81 ile çıkarabilmek için de çalışmalara başladık. Yıl sonuna kadar 81 ilde de uygulamayı tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Mahmut Özer, 7. sınıfta başlattıkları pilot uygulamayı diğer kademelere de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

- Öğrenciler, ilk kez Türkçe e-sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçen Türkçe e-sınavın pilot uygulaması için 15 il seçildi. İlk uygulama Ankara'da 19 Mart-8 Nisan'da 9 okuldan 350 yedinci sınıf öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Adıyaman, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da ise 24-26 Nisan'da gerçekleştirilen pilot uygulamaya, toplam bin 547 öğrenci katıldı.
Anadolu Ajansı
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