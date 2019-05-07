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PKK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan sanığa 22 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan ve Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanan Hamza M. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 07 Mayıs 2019 11:27
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PKK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan sanığa 22 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan ve Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanan Hamza M. hakkında iki ayrı suçtan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre yapılanmalarından Biel Kürt Toplum Merkezinde yöneticilik yapan, örgütle bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla tekrar İsviçre'ye gideceği şeklinde bilgi üzerine 31 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan ve tutuklanan Hamza M. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- İhbar İsviçre'den

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince gerçekleştirilen çalışma sonucu yakalanan Hamza M'yi İsviçre'de yaşayan bir kişinin ihbar ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince çalışma başlatıldığı ifade edilen iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin şunlar kaydedildi:

"İsviçre PKK Meclis Eş Başkanı Türkiye'ye uçak ile gelecek. PKK'nın Avrupa sorumlusu Remzi Kalkan İsviçre'ye geldiğinde sürekli Hamza'nın evinde kalır. Ayrıca kardeşi D.M. 3 gün sonra Türkiye'ye kardeşinin düğününe gelecek. D.M, İsviçre'de PKK adına Türklere karşı saldırmaktadır."

Hamza M'nin gözaltına alındığı tarihten 3 gün sonra yapılan başka bir ihbara da yer verilen iddianamede, şöyle denildi:

"İsviçre'de terör örgütü PKK ile ilgili tüm konular sanık Hamza M'den geçer. Bu adam daha önce de Türkiye'ye talimat getirip götürmüştü. İsviçre'de PKK adına haraç toplar. Bu parayı PKK'ya aktararak, örgütün her türlü etkinliğini organize eder. Bu adam buraya çok gizli bir görüşme yapmaya geldi. Örgütün Avrupa sorumlularından aldığı talimatları Diyarbakır'a verir."

- Teröristlere ait fotoğraf ve video paylaşmış

Sanığın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlara ilişkin hazırlanan inceleme raporunun da yer aldığı iddianamede, şüpheli Hamza M'nin, silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğraf ve video paylaştığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini benimseyici, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici ve özendirici şekilde alenen terör örgütü propagandası yaparak, örgütün Avrupa'da gerçekleştirdiği ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılım çağrısında bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin, yurt dışında terör örgütü PKK/KCK adına örgütle irtibatlı kurumlar, sözde sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerin organizesinde yer alıp, söz konusu eylemlere katılarak silahlı terör örgütüne organik ve hiyerarşik olarak bağlı olduğu tespit edilmiştir. Gerek sosyal medya hesabı üzerinden gerekse organize ettiği, katıldığı eylemlerinin süreklilik ve yoğunluk arz ettiği gerekçesiyle, silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarında ise terör örgütü propagandası yapmak suçunu, basın yayın yoluyla zincirleme şekilde yaptığı anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Hamza M. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıldan, 22 yıl 6 aya kadar kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.
Anadolu Ajansı
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