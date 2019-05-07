İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek

YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından gözler 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağına çevrildi. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın aktardığı bilgiye göre, 23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermesinin ardından son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da tüm gözler 23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kimin yürüteceğine çevrilmiş durumda.

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASINI DA İPTAL ETMİŞTİ...

YSK, AK Parti ve MHP İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamış, 23 Haziran'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. YSK, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını da iptal etmişti..