Seçim için rezervasyon iptal eden tatilci ücretini nasıl iade alacak?

YSK'nın 'İstanbul seçimlerinin tekrarı' kararı ve yeni seçimin 23 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi, rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı.

İPTALLER VE ÜCRET İADESİ NASIL OLACAK?

Uzmanlar, seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile tatil planı yapanların, 'force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilecek rezervasyon iptallerinde ücretin tamamının iadesinin yapılacağını belirtti.

Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

GEÇEN SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018'de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için 'erken' sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

O dönem vatandaşların yurt içi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş, fakat yurt dışı için öyle olmamıştı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt içi tatil planları yapan vatandaşların parasını tur operatörleri iade ediyor. Ancak yurt dışı için aynı durum söz konusu değil. Birçok tur operatörünün THY ile çalışması iptaller konusunda avantaj sağlıyor. İptallerde en büyük sıkıntının yurt dışındaki otel iptalleri olduğunu belirten Polatoğlu otellerle sorunun çözümü için görüşüyoruz" demişti.

PEGASUS'TAN KESİNTİSİZ BİLET İADESİ

Pegasus, önceden alınmış ve 23 Haziran 2019'u kapsayan biletlerin kesintisiz iade ve iptal edilebileceğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus tarafından yapılan açıklama 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilete bağlı dönüş uçuşları için de aynı hakkın tanındığı ifade edildi.