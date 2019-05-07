AK Parti: Tek tek suç duyurusunda bulunacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi
|07 Mayıs 2019 11:40
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı" dedi.
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