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Metroda başörtülü kadına küfür edip tüküren kişiye hapis
Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla yargılanan A.M., "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Sanık hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan ise beraat kararı verildi
|07 Mayıs 2019 12:02
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