Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki... Yanlış yapıyorsunuz
|07 Mayıs 2019 12:16
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TÜSİAD, YSK'nın İstanbul'da seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından yaptığı açıklama yapmıştı.
TÜSİAD, 31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı grup toplantısında bu açıklamaya tepki gösterdi.
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜSİAD'A VERDİĞİ TEPKİ
''BAZI İŞADAMLARI GRUPLARI BAKTIK Kİ GARİP GARİP AÇIKLAMALAR YAPIYORLAR''
Bazı işadamları grupları baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. İşadamı mı mısın? Sen işini yap sana düşeni sandığında git kullan. Bizim de size bakışımız değişecektir ona göre. Hiç şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir ama bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir."
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