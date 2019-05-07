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Hamile olduğunu öğrendiği sevgilisini öldüren öğretmen tutuklandı

Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan o zaman 32 yaşında olan Saliha Toker'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı
 07 Mayıs 2019 12:26
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Hamile olduğunu öğrendiği sevgilisini öldüren öğretmen tutuklandı

Kayseri Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen kaybolmasındaki sır perdesi aralanamayan Toker'in dosyasını, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden açtı.

Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez tepesine götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

CİNAYETTEN SONRA EŞİYLE HACCA GİTMİŞ

Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde eşiyle hacca gittiğini anlatan Bulut'un, nefsinin kurbanı ve pişman olduğunu söylediği de öğrenildi.

CESEDİ BULUNAMADI

Öte yandan Hasan Bulut'un (70), cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.
DHA
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