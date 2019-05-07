Pursaklar yeni başkanını seçecek
|07 Mayıs 2019 12:34
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Pursaklar Belediye Meclisi, görevinden istifa eden Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın yerine 9 Mayıs Perşembe günü seçim yapacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçilen ve geçen hafta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa eden Yılmaz'ın yerine AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca bir isim belirlenecek.
Belediye meclis üyeleri ile toplantı yapacak yetkililerin, adayı bu şekilde belirleyeceği öğrenildi.
Pursaklar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Öztürk, yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı için henüz bir aday belirlenmediğini ifade ederek, "Belediye başkan adayı olmak için 23 meclis üyesi arkadaşımızın da şansları eşit durumda. İstişareler yapılarak bir aday belirlenecek, şu anda belirlenen bir aday yok." dedi.
Belediye meclisinde AK Parti'nin 23, MHP'nin 5, İYİ Parti'nin 3 meclis üyesi yer alıyor.
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