1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP: Boykot yok, seçime gidilme kararı alındı

CHP PM: Boykot yok, seçime gidilme kararı alındı
 07 Mayıs 2019 12:43
Yazdır
CHP: Boykot yok, seçime gidilme kararı alındı

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, milletvekillerinin de katılımı ile yapılan olağanüstü CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün de PM olağanüstü toplandı.

Tüm CHP milletvekillerinin de davet ettiği toplantıya, YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir toplantı yaptıklarını söyledi. Toplantıya PM üyeleri ve milletvekillerinin katıldığını aktaran İmamoğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nın CHP TBMM Grup Toplantısı'nda gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir ve tedavi etmeliyiz. Elbette sürece karşı tepkilerimiz var. Tüm süreci Genel Başkanımız en net şekliyle grup toplantısında açıklayacaktır. Milletimize, İstanbul'umuza şunu söyleyelim ki gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Hem demokrasi adına hem İstanbul'umuz adına."

- Boykot yok

Öte yandan toplantının açılışında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun YSK'nin yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve önceki seçimlerdeki "mühürsüz oy" kararına atıfta bulunduğu belirtildi.

Milletvekilleri ve PM üyelerinin de söz aldığı toplantıda, seçimlerin boykot edilmemesi ve sevgi dili kullanılarak kampanya sürecinin götürülmesi gerektiği kararının alındığı öğrenildi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu: Çok verimli bir toplantı yaptık genel başkanımız grup toplantısında sizleri aydınlatacak. Demokrasiye darbe vurulmuştur. Bu süreci hepbirilikte tamir etmeliyiz. İstanbulumuza şunu söyleyelim gerçekten her şey çok güzel olacak. dedi...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 41 azaldı'
07 Mayıs 2019 13:44		 Erdoğan: Bizim adayımız Binali Yıldırım'dır.
07 Mayıs 2019 13:39
CHP PM: İlçe belediye ve meclis seçimleri de yenilenmeli
07 Mayıs 2019 13:31		 Fahrettin Altun: Yeni çözüm süreci yok
07 Mayıs 2019 13:28
HDP: Aday çıkarıp çıkarmayacağımızla kamuoyu meşgul olmasın
07 Mayıs 2019 13:25		 Yavuz: Güvenlikli seçimleri yapma şansını yakaladık
07 Mayıs 2019 13:20
İmamoğlu o gazetecinin her yazısına dava açmış
07 Mayıs 2019 13:13		 İhsan Eliaçık serbest bırakıldı
07 Mayıs 2019 12:58
Pursaklar yeni başkanını seçecek
07 Mayıs 2019 12:34		 Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki... Yanlış yapıyorsunuz
07 Mayıs 2019 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan FETÖ'den hakim karşısında13:44 - 'Trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 41 azaldı'13:42 - MBSTS cevap kağıtları erişime açıldı13:39 - Erdoğan: Bizim adayımız Binali Yıldırım'dır.13:36 - Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis memuru şehit oldu13:34 - Acı diyarında tatlı müze13:31 - CHP PM: İlçe belediye ve meclis seçimleri de yenilenmeli13:28 - Fahrettin Altun: Yeni çözüm süreci yok13:25 - HDP: Aday çıkarıp çıkarmayacağımızla kamuoyu meşgul olmasın13:20 - Yavuz: Güvenlikli seçimleri yapma şansını yakaladık
13:18 - 68 örgüt üyesini teşhis eden ihraç öğretmene 2 yıl hapis13:14 - Fındığı fırtına vurdu13:13 - İmamoğlu o gazetecinin her yazısına dava açmış13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:07 - Müşterilerin 1.5 milyon TL'sini Forex'e kaptıran memur tutuklandı13:07 - 'Bekara ev yok' kararına ceza13:04 - İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonu13:02 - Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilimiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vatandaş seçim yenilensin istiyor 3
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 3
teravih 1
takla atmak 3
07.05.2019 dolar kuru 1
vatana millete hayırlı uğurlu olsun 1
bülent yıldırım 1
kazı kazan 1
isviçre çakısı 2
üreten yazar 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam