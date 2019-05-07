4-5-6-7 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
4-5-6-7 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|07 Mayıs 2019 14:00
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Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 4-5-6-7 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Ünlü işadamlarına FETÖ'den hapis cezası istendi Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa hapis Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası KKTC'de 3 polis FETÖ'den ihraç edildi Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı Eski hakim FETÖ ablası çıktı MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli Prof. Dr. Ortaylı: Trump, kovboy kadar cahil FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı ACM'den 'ankesör örgütsel nitelikteki aramadır' kararı 'Seçimlerde usulsüzlük' soruşturmasında FETÖ izi Eskişehir'de FETÖ'den 1'i astsubay, 2 kişi gözaltında Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası kararına onama Eski Tuğgeneral'e FETÖ'den müebbet hapis FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası FETÖ'den aranan şahıs örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı 'FETÖ unsurları bu organize usulsüzlükte aktif rol almıştır' FETÖ ortaokul öğrencileri hakkında bile bilgi toplamış 1496 personel OHAL'den sonra TSK'dan ihraç edildi Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'ın tutukluluğuna devam Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı 'YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz' Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı Sınırda yakalanan MLKP ve FETÖ şüphelilerine 4 tutuklama 'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'ın tutukluluğuna devam Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı ADÜ eski rektörü ve eşi FETÖ'den açığa alındı Kahramanmaraş'ta 1 FETÖ şüphelisi yakalandı 6'sı tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi Müebbet alan Tuğgeneral Darbeci Semih Terzi'ye 'adam uyandı' mesajı atmış İzmir'de FETÖ'den 34 zanlıdan 22'si gözaltına alındı Emniyet'in raporunda anlatıldı: FETÖ'cü askerin hayatı dört evre Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Eskişehir'de muvazzaf askerler dahil 14 şüpheli gözaltında FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 7 yıl 1 ay hapis
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