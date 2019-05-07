İhsan Eliaçık serbest bırakıldı
'Yeryüzü Sofrası'na müdahalede gözaltına alınan İhsan Eliaçık serbest bırakıldı
|07 Mayıs 2019 12:58
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İstanbul Beyoğlu'nda 'Yeryüzü Sofrası'na müdahalede gözaltına alınan ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık serbest bırakıldı.
Dün, İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar'ın düzenlediği 'Yeryüzü Sofrası'na polis izin vermedi.
Gruptakiler ısrar edince polis müdahale etti. İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık'ın aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Müdahale sırasında darp edilen ve baygınlık geçiren İhsan Eliaçık, böyle gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan arasında Eliaçık da var.
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