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İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonu
Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul, Aydın ve Muğla'da rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında 8 tapu çalışanının da bulunduğu 22 zanlı gözaltına alındı
|07 Mayıs 2019 13:04
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan "Rüşvet Almak-Rüşvet Vermek" soruşturması kapsamında Muğla, Aydın ve İstanbul'da toplam 27 adrese baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda 8'i tapu çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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