Müşterilerin 1.5 milyon TL'sini Forex'e kaptıran memur tutuklandı

Devlet bankasında bireysel emeklilik bölümünde görevli banka çalışanı K.K., iddiaya göre, 2017 yılında meydana gelen olayda 7-8 müşterinin bireysel emeklilik hesabından döviz ve TL olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon TL parayı Forex piyasasında değerlendirmek istedi ancak tüm parayı kaybetti. Şüpheli K.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık K.K. (34) ile avukatı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık K.K., mahkemede, "2016 yılında borçlandım, kredi çekip borçlarımı kapatmak istedim, daha da borçlandım. Bir arkadaşıma da borcum vardı, o beni çok sıkıştırınca bunalıma girdim, çok pişmanım. Keşke buralara kadar gelmeseydi. Benim EFT, havale yetkim yoktu. Müşterilerin iş talep sistemine girerek, oradan talimat eklemeden işlem yaptım. İlk işlemde bile yakalanma durumu vardı, çok riskli bir işti. Keşke ilk başta yakalansaydım, bu kadar zarar olmazdı. İşin içerisinde başka kimse yok. 30 bin TL kadar zararı giderebildim" diye konuştu.

Tutuklanan sanık gözyaşlarına boğuldu

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuksuz sanık K.K.'nin 'zincirleme şekilde zimmet', 'bankacılık kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmasına, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı Temmuz'a erteledi. Tutuklama kararı sonrası sanık K.K. adliye koridorunda gözyaşlarına boğuldu.

Forex nedir?

Türkçe karşılığı döviz alışverişi olan ve çift taraflı işlem yapma olasılığı sağlayan dünyanın en büyük para piyasası Forex; döviz, emtia ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen, bir para biriminin satın alınmasını ve diğerinin aynı anda satılmasını içeriyor.