'Bekara ev yok' kararına ceza

Eskişehir'de yaşanan bir olayda bir apartman yöneticisi, yönetim toplantısında 'ailesi olmayan öğrenci ve bekara ev verilmeyeceği' yönünde karar aldırmıştır. Bir daire sahibi ise yöneticiyi hem sözlü hem de yazılı olarak uyarmıştır. Sonrasında ise yöneticiyi TİHEK'e şikayet etmiştir. TİHEK yaptığı incelemede tarafların savunmalarını almış ve ayrımcılık yasağı ihlalinden 1000 TL para cezası verilmesine karar vermiştir.

İşte TİHEK kararı

"Apartman karar defterin den net olarak anlaşılan bu kararın 6701 Sayılı Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesiyle, muhataba para cezası uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; yönetici tarafından, güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, yönetici hakkında bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna başvurulabileceğine oyçokluğuyla karar verilmiştir" .