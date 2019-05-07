Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|07 Mayıs 2019 13:11
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,93 azalışla 91.184,48 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.797,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,91 iletişim oldu.
Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve mart ayı tüketici kredileri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi
06 Mayıs 2019 19:43
|Borsa günü düşüşle tamamladı
06 Mayıs 2019 18:14
|Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı
06 Mayıs 2019 17:26
|Dolar günü 6 TL'nin üzerinde tamamladı
06 Mayıs 2019 17:12
|Banknotta bir sıfırı unutmuşlar!
06 Mayıs 2019 13:54
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06 Mayıs 2019 13:18
|Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL
06 Mayıs 2019 09:51
|Borsa günü düşüşle tamamladı
03 Mayıs 2019 18:15
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
03 Mayıs 2019 17:28
|Dolar günü 5,97 TL seviyelerinde tamamladı
03 Mayıs 2019 17:08