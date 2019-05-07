1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 değer kaybıyla 91.184,48 puana düştü
 07 Mayıs 2019 13:11
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,93 azalışla 91.184,48 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.797,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,91 iletişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve mart ayı tüketici kredileri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi
06 Mayıs 2019 19:43		 Borsa günü düşüşle tamamladı
06 Mayıs 2019 18:14
Çeyrek altın günü 402,00 TL'den tamamladı
06 Mayıs 2019 17:26		 Dolar günü 6 TL'nin üzerinde tamamladı
06 Mayıs 2019 17:12
Banknotta bir sıfırı unutmuşlar!
06 Mayıs 2019 13:54		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06 Mayıs 2019 13:18
Dolar 6 TL'ye dayandı: 5,99 TL
06 Mayıs 2019 09:51		 Borsa günü düşüşle tamamladı
03 Mayıs 2019 18:15
Çeyrek altın ne kadar oldu?
03 Mayıs 2019 17:28		 Dolar günü 5,97 TL seviyelerinde tamamladı
03 Mayıs 2019 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan FETÖ'den hakim karşısında13:44 - 'Trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 41 azaldı'13:42 - MBSTS cevap kağıtları erişime açıldı13:39 - Erdoğan: Bizim adayımız Binali Yıldırım'dır.13:36 - Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis memuru şehit oldu13:34 - Acı diyarında tatlı müze13:31 - CHP PM: İlçe belediye ve meclis seçimleri de yenilenmeli13:28 - Fahrettin Altun: Yeni çözüm süreci yok13:25 - HDP: Aday çıkarıp çıkarmayacağımızla kamuoyu meşgul olmasın13:20 - Yavuz: Güvenlikli seçimleri yapma şansını yakaladık
13:18 - 68 örgüt üyesini teşhis eden ihraç öğretmene 2 yıl hapis13:14 - Fındığı fırtına vurdu13:13 - İmamoğlu o gazetecinin her yazısına dava açmış13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:07 - Müşterilerin 1.5 milyon TL'sini Forex'e kaptıran memur tutuklandı13:07 - 'Bekara ev yok' kararına ceza13:04 - İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonu13:02 - Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilimiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gubaz 5
göksel gümüşdağ 1
her şey çok güzel olacak 4
kazı kazan 1
hiç sorun değil 2
game of thrones'taki büyük savaş 1
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
üreten yazar 1
pıslı 1
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 3
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam