İmamoğlu o gazetecinin her yazısına dava açmış
|07 Mayıs 2019 13:13
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Ahmet Kekeç, Star'da "Ne yazarsam yazayım, dava mı açacaksın?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yeni bir hasmım türedi: Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.
Kekeç şöyle devam etti:
"Ne yazarsam yazayım, önce illegal 'Basın Konseyi'ne, sonra mahkemeye
koşuyor. (Basın Konseyi'nden alacağı 'kınama' kararının, mahkemede elini güçlendireceğini
düşünüyor. Hangi hakla gazeteci yargıladığını bilmediğimiz Basın Konseyi de
bu oyuna figüranlık yapıyor. Basın adına yüz karası...)
İyi de yazsam, kötü de yazsam, İmamoğlu 'mahkemeye koşma görevini' ihmal etmiyor.
Şöyle bir rakam vereyim:
Muhterem, 'mazbatalı-mazbatasız', Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkisini kullanmaya başladıktan sonra, hakkında yazdığım bütün yazılar için dava açtı.
Soruyorum: 'Militanlarınızı mı sokağa dökeceksiniz?' Çünkü, seçimler iptal edilirse, YSK'yı ve Türkiye'yi 'sokak'la tehdit ediyordu.
Hemen mahkemeye koşuyor...
Soruyorum: 'Samanyolu TV'de program yaptığın dönemde, Fenerbahçe'yi 'şikecilikle' itham ediyordun. Bugün hangi yüzle Fenerbahçe'nin maçına gidiyorsun?'
Hemen mahkemeye koşuyor...
Soruyorum: 'Yüzünde hoşgörü gülümsemesi var ama hoşa gitmeyen gazeteci ve yazarları Basın Konseyi aracılığıyla susturmaya çalışıyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?'
Hemen mahkemeye koşuyor...
Uzatılabilir...
Hülasa, Ekrem İmamoğlu, hakkındaki ithamlarım ve sorularım için mahkemeye gitti.
Hoşlanmıyor.
Sorularla 'sıkıştırılmaktan' hoşlanmıyor.
FETÖ kanallarında program yaptığının 'bilinmesinden' hoşlanmıyor.
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