68 örgüt üyesini teşhis eden ihraç öğretmene 2 yıl hapis
|07 Mayıs 2019 13:18
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.Ö. (40) ile avukatı Ankara Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Örgütün gizli iletişim programı by lock kullandığı, Meryem kod adını kullandığı iddia edilen tutuksuz sanık ihraç kadın öğretmen M.Ö., "Etkin pişmanlıkta bulundum, mahkemede, savcılıkta, emniyette verdiğim ifadelerimi kabul ediyorum, 68 kişiyi teşhis ettim, bunlardan 32'si hakkında hiçbir işlem yoktu. Benim sayemde teşhis edildiler. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz kadın sanık M.Ö.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.
İtirafçı ihraç polis 2.5 yıl hapis
Öte yandan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan ihraç polis H.K. de etkin pişmanlıkta bulunarak, 2014 öncesi dini duygular ile sohbet toplantılarına katıldığını, öğrencilere burs istendiğini ama vermediğini anlattı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık H.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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