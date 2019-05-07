Fahrettin Altun: Yeni çözüm süreci yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni bir çözüm süreci yok" dedi.
|07 Mayıs 2019 13:28
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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir değerlendirme geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni bir çözüm süreci yok. Bu bir prosedür. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz" dedi.
Altun, Öcalan'ın YPG'ye mesajı için ise "Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
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