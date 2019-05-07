İstanbul Valisi, İBB Başkanvekili olarak görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun'un 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir
|07 Mayıs 2019 13:50
|Yazdır
İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda, yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Temelli: YSK, 36 gün boyunca bu halkı oyaladı
07 Mayıs 2019 14:50
|Türkiye kendi kıta sahanlığında sondaj yapıyor
07 Mayıs 2019 14:18
|YSK, sandık başkanı ve üyelerin seçime nasıl hile karıştırdıklarını delillendirmeli
07 Mayıs 2019 14:09
|Erdoğan: AK Parti az farkla kazansaydı, ensemizde boza pişirirlerdi
07 Mayıs 2019 14:07
|10 soruda yenilenen İstanbul seçimi
07 Mayıs 2019 14:07
|İmamoğlu: En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız
07 Mayıs 2019 14:04
|Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü muhtarın mazbatası iptal edildi
07 Mayıs 2019 13:56
|Kılıçdaroğlu: YSK'daki bazı hakimlerle kumpas kurdular
07 Mayıs 2019 13:50
|'Trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 41 azaldı'
07 Mayıs 2019 13:44
|Erdoğan: Bizim adayımız Binali Yıldırım'dır
07 Mayıs 2019 13:39