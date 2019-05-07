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Acı diyarında tatlı müze

Acı lezzetleriyle bilinen Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi tarafından açılan Şeker Sanatı Müzesi'nde şeker hamurundan kentin tarihi ve turistik yerlerinin maketleri sergileniyor
 07 Mayıs 2019 13:34
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Acı diyarında tatlı müze

Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden olup acılı yemekleriyle ünlü Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi tarafından açılan Şeker Sanatı Müzesi'nde, Göbeklitepe, konik kubbeli evler gibi kentin simge değerlerinin şeker hamurundan yapılan maketleri sergileniyor.

Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi'nde yer alan Feyzullah Efendi Konağı'ndaki müzede, Dünya Şefler Birliği jüri üyesi ve pasta şefi Ece Akyıldız'ın yaptığı çok sayıda eser yer alıyor.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, şeflerin şefi Ece Akyıldız'ı müzede ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu eserler, el emeği göz nuru sarf edilerek yapılan eserler. Bizleri kırmayarak Şanlıurfa'ya gelen başta Ece Hanım'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şef Ece Akyıldız ise Şanlıurfa'nın, gastronominin önde gelen kentlerinden biri olduğunu anımsatarak, "Şanlıurfa, dünyada ilk tohumun atıldığı, tarımın geliştiği, 12 bin yıllık tarihi ile Göbeklitepe'nin yer aldığı bir şehir. Harran Üniversitesinde de dünyadaki ilk ve tek şeker sanatı müzesi yerini aldı. Şeker Sanatı Müzesi'nin sadece gastronomi alanında değil, turizm alanında da Şanlıurfa'ya çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum." dedi.

Açılışın ardından müzeyi gezen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik, katkılarından dolayı Akyıldız'a plaket verdi.
Anadolu Ajansı
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