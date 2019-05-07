Erdoğan: Bizim adayımız Binali Yıldırım'dır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli ile telefonda görüştük, yakın zamanda biraraya gelebiliriz. İstanbul'da adaylar belli. Bizim adayımız Binali Yıldırım beydir
|07 Mayıs 2019 13:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil, dedi.
Erdoğan: İstanbul Valisi Yerlikaya süreci yönetecek, Vali bu konuda görevine başladı.
Erdoğan: MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli ile telefonda görüştük, yakın zamanda biraraya gelebiliriz. İstanbul'da adaylar belli. Bizim adayımız Binali Yıldırım beydir.
Medyada yer alan yorumlarda, 2 Mayıs'ta İmralı cezaevinde bulunan Öcalan'ın, 8 yıllık bir aradan sonra ilk kez avukatlarıyla görüştürülmesinin, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilişkili olduğuna dair yorumlar yapılıyordu.
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